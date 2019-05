Madrid. El sistema desarrollado por el Banco de México para incrementar los pagos digitales en la economía no tiene entre sus objetivos una mayor fiscalización de las operaciones que realizan personas y empresas, aseguró este jueves Miguel Ángel Díaz Díaz, director de sistemas de pago del banco central.

Este jueves, en el marco del foro organizado por Santander, Díaz Díaz presentó los planes del gobierno mexicano para implantar el sistema CoDi, que en la práctica convierte un teléfono celular en una terminal punto de venta, para el caso de los negocios, y en una billetera para el usuario. Con la generación de un código QR se puede realizar un pago de una manera tan sencilla y rápida como si fuera efectivo.

Díaz Díaz fue interrogado respecto de la posibilidad de que el fisco se sirviera de ese tipo de herramientas para incrementar la fiscalización, dado que las operaciones digitales son totalmente rastreables.

El Banco de México no tiene un objetivo fiscalizador con la iniciativa de desarrollar el CoDi. Se busca generar un esquema para que los usuarios tengan acceso al sistema financiero de manera más eficiente. Puede haber percepciones de que es un tema fiscalizador. Creemos que no existe por ahora el instrumento adecuado que compita con la eficiencia del efectivo para realizar una transacción, no se ha desarrollado un medio de pago tan eficiente como sacar un billete y pagar. Lo que el banco central está haciendo es poner la infraestructura para generar un producto que compita con el efectivo .

Desde la perspectiva de seguir el rastro del dinero, los pagos electrónicos son perfectamente rastreables. El Banco de México no tiene facultades para detectar operaciones ilícitas. Nosotros generamos la infraestructura para que el sistema pueda funcionar y no para detectar operaciones ilícitas, es una cuestión estrictamente financiera.

Hasta ahora, siete instituciones financieras, cinco bancos y dos sociedades financieras populares, participan en las pruebas piloto.