Viernes 31 de mayo de 2019, p. a15

Guadalajara. Alan Pulido, atacante de Chivas, se mostró satisfecho con su estadía en el club y aseguró que se mantendrá en la institución jalisciense. “Yo hasta ahorita me quedo (en Chivas). Realmente esa es mi postura. Sí he escuchado rumores –sobre su salida a Cruz Azul–, pero ahorita estoy concentrado en Chivas y no hay nada para mí, más que pensar en este club y todo lo que me ha dado”, señaló el atacante.