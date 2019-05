De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 31 de mayo de 2019, p. 5

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) informó que Cristina Rascón decidió apartarse del cargo de coordinadora Nacional de Literatura para facilitar el proceso de los Premios Bellas Artes de Literatura 2019, tras confirmarse la apertura de plicas (sobres con datos confidenciales) en cuatro certámenes de obra inédita.

Según el comunicado de prensa, la Coordinación Nacional de Literatura del Inbal realizó una verificación exhaustiva en cada sede estatal sobre la situación de confidencialidad de las plicas recibidas. De las 16 convocatorias vigentes, seis premios no utilizan plica por ser por trayectoria y obra publicada; seis de obra inédita confirman que no hubo apertura de plicas, y en otros cuatro de obra inédita se detectó que sí existió apertura de plicas, ya que, aunque se planteó un procedimiento de registro de la coordinación, no se contó con suficiente comunicación entre las partes.

Los galardones en los que se identificó la apertura de plicas son el Premio Bellas Artes de Cuento Infantil Juan de la Cabada; el Bellas Artes de Novela José Rubén Romero; el Premio Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas y el Premio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila.