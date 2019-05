E

l desprecio por la muerte y por la vida se vuelve algo que acompaña a los mexicanos en la actualidad. Conjunción de lo necesario y lo imposible, origen sin origen, constante diferir, presencia siempre reconstruida, silogismo freudiano (yo no lo tengo, yo no soy), irrepresentabilidad, simulacro, repetición o represión –originaria–, teatralidad sin referencia imposible sine qua non de un pensamiento trágico. Pensamiento trágico que inmortaliza, perpetúa, eterniza; figura que apela a leyes no escritas, es el más allá inaccesible del lenguaje, o su horizonte (Currás).

Encarnar de lo trágico sentenciado, silenciadamente, que hay en el lenguaje o, lo que viene a ser lo mismo, que más allá de la muerte hay un deseo de muerte –el deseo de volver al origen del lenguaje–, al más allá del principio del placer, a la muerte de entre dos muertes.