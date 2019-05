▲ Una parte del mecanismo de la dominación sirve para que el pueblo de México no recuerde la lucha social, la más importante que se ha tenido , señala el historiador en entrevista. Foto Roberto García Ortiz

Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Viernes 31 de mayo de 2019, p. 3

La investigación histórica no busca crear ídolos, sino analizar las partes que conforman procesos complejos, como el de la Revolución Mexicana y el papel de Emiliano Zapata y el Ejército Libertador, dice el historiador Francisco Pineda Gómez, autor de La guerra zapatista 1916-1919.

Pineda Gómez, antropólogo y académico, inició su investigación hace 30 años, y dio como resultado una tetralogía: La irrupción zapatista, 1911; La revolución del sur, 1912-1914; El Ejército Libertador, 1915 y, el más reciente, La guerra zapatista, 1916-1919, todos publicados por Editorial Era.

La publicación de La guerra zapatista coincide con el centenario del asesinato de Zapata, el 10 de abril de 1919 en Chinameca. Un siglo después todavía se escucha el grito ¡Zapata vive!

Eso significa que el pueblo trabajador mexicano en sus movimientos, en sus luchas, no olvida la gesta heroica de Emiliano Zapata, los pueblos insurrectos y su Ejército Libertador. Significa que están vigentes los principios de la lucha, no rendirse, no venderse y llevar a cabo una pelea digna y honrada , señala en entrevista.

Cuando empezó su investigación Emiliano Zapata era un símbolo que no conocía, porque no había leído, pero siempre lo había tenido presente. Tres décadas después, Zapata es el general en jefe del Ejército Libertador .

La Revolución Mexicana no es sólo lo que nos dicen los libros de texto: buenos contra malos. Existe todo un ocultamiento de todo lo que ocurrió: genocidio, hambruna, el racismo de personajes como Venustiano Carranza.

“Es un dispositivo de la dominación. El régimen emanado de la Revolución Mexicana se apropió de la Revolución y seleccionó lo que quería: Madero, Zapata, la frase sufragio efectivo, el título del Plan de Ayala, pero el contenido nunca lo van a decir, porque es la declaración de guerra contra Madero.”

Por ejemplo, “un dato fundamental sobre la cuestión agraria: los zapatistas acabaron con el régimen de las haciendas coloniales en la zafra de 1912-1913 en Morelos, régimen que había durado cuatro siglos. Zapata y Otilio Montaño tenían conciencia de ello. No necesitaban leerlo, esa es la historia que habían vivido sus pueblos, su gente, en conflicto permanente con las haciendas durante cuatro siglos.