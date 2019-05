Integrantes del Movimiento Unificado de Ex Braceros se reunirán el próximo 11 de junio con la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Martha Delgado, y el 13 del mismo mes podría llevarse a cabo un encuentro con el canciller Marcelo Ebrard para dialogar sobre una queja que presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras lograr abrir la puerta de la entrada principal del edificio sede de la cancillería, integrantes de este movimiento irrumpieron en la recepción y luego de empujones una comitiva fue recibida por el director general de Coordinación Política, Alberto Uribe Camacho, José Antonio Domínguez Carballo, jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, y el director general de Derechos Humanos y Democracia, Cristopher Ballinas Valdés. Posteriormente los manifestantes se dirigieron a la Secretaría de Gobernación.

Efraín Arteaga Domínguez, secretario general del movimiento de ex braceros, recordó que el adeudo histórico entre el gobierno mexicano con los ex braceros data del periodo 1942-1967. Explicó que ayer vencía el plazo que la CIDH dispuso para dar respuesta a si aceptan o no la instalación de la mesa de diálogo.