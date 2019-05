No obstante, recalcó que no será el Legislativo el que decida, y cuando tengamos el paquete de iniciativas para perfeccionar la ley, vamos a llegar con el que manda; en el parlamento abierto abierto ni nos hicieron caso, tenemos que llegar con el que manda, con el que decide, llegar juntos con el Presidente de la República .

El Congreso del Trabajo (CT) acordó presentar una cascada de amparos, así como una propuesta legislativa en conjunto en la Cámara de Diputados para revertir algunos de los puntos de la reciente reforma laboral. Con ello buscan mantener como obligatorio el cobro de cuotas sindicales y evitar que los trabajadores puedan optar por no dar la aportación.

Subrayó que no van en contra de la ley, pero cuestionó: ¿cómo nos van a dejar sin cuotas sindicales, quién vive sin cuotas sindicales?, Si quieren acabar con el sindicalismo esa es la forma y no creo que sea el interés de él (Presidente de la República), él quiere democracia, rendición de cuentas, libertad sindical, pero no terminar con las organizaciones sindicales, de eso casi estoy seguro .

Óscar Moreno, vicepresidente del CT, se sumó a las críticas por el tema de las cuotas sindicales y llamó a las agrupaciones a mantenerse unidos en un mismo frente. Hoy no tenemos papá gobierno, se nos acabó quién nos cobije, y a ninguna organización, por muy grande que sea, le va a alcanzar para negociar con el gobierno actual , indicó.