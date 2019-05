E

l Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por el gobierno federal al Congreso de la Unión es un documento notable. Algunos economistas se han escandalizado por la falta de cuadros, tablas, gráficas, proyecciones, números. Quizá falten, pero resulta insólito que contenga conceptos éticos.

Debemos combatir el engaño , es una idea central en ese documento. Debemos esforzarnos por reconocer la realidad, tomar conciencia de que la ideología dominante está llena de mentiras, que usa un lenguaje manipulador. “El lenguaje del discurso oficial –se denuncia en el PND– fue sistemáticamente desvirtuado La falsificación regular y sostenida del lenguaje es uno de los factores que explican la bancarrota política en la que desembocó el régimen oligárquico y neoliberal: el escepticismo social ante la palabra de las autoridades terminó convirtiéndose en repudio general porque, a fuerza de mentir, los gobernantes llegaron al total agotamiento de su credibilidad. Esa situación permite aquilatar la capacidad de convocatoria que logró el precepto No mentir, no robar, no traicionar”.

Es atendible el llamado del PND a la restitución de los vínculos entre las palabras y sus significados y el deslinde con respecto al lenguaje oscuro y tecnocrático que, lejos de comunicar los propósitos gubernamentales, los escondía . Con acierto, señala que la corrupción no es únicamente monetaria, sino que conlleva la simulación y la mentira.

El capitalismo neoliberal se sustenta en la falsedad, en la falta de verdad, más bien en varias falsedades, en varias mentiras, por ejemplo: la magnanimidad justiciera de la mano invisible . En el PND se señala que la “idea de que las instituciones públicas debían renunciar a su papel como rectoras e impulsoras del desarrollo, la justicia y el bienestar, y que bastaba ‘la mano invisible del mercado’ para corregir distorsiones, desequilibrios, injusticias y aberraciones, fue una costosa insensatez..., ante la brutal concentración de riqueza generada por sus políticas, los gobernantes neoliberales afirmaban que lo importante era que esa riqueza se generara en la élite de la pirámide social y que ya iría goteando hacia abajo para acabar beneficiando a todos. La afirmación resultó falsa”.

Cifras publicadas por el Inegi demuestran la validez de esta denuncia del PND: Un puñado de empresas y de magnates acapararon el exiguo crecimiento económico y la riqueza jamás llegó a los sectores mayoritarios de la población. Puede afirmarse que más bien ocurrió lo contrario: la riqueza fluyó de abajo hacia arriba, de modo que empobreció más a los pobres y enriqueció por partida doble a los ricos .