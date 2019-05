Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2019, p. 15

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, fue recibida ayer como invitada especial por el pleno de la Comisión Permanente.

Ante senadores y diputados destacó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha reducido y quiere reducir más la pobreza extrema. Yo creo que hay muchas razones para ser optimistas en los resultados, aunque no todo mundo esté contento con su programa general .

En el mensaje que dirigió a los legisladores desde la tribuna de la Permanente, Lagarde subrayó que la corrupción y el crimen (organizado) no apoyan el crecimiento sustentable y son un problema toral muy grande, pero éstas “no son las únicas preocupaciones del crecimiento: la informalidad del mercado laboral no lleva al crecimiento y generalmente daña a la mujer; la competencia ilegal no lleva a crecimiento y disminuye la productividad.

El acceso inadecuado a aspectos financieros y, desde luego, a Internet de banda ancha que también conllevan al crecimiento, pero si no funcionan entonces produce restricciones .

Lagarde agregó: “Me gustaría señalar los retos que tenemos frente en este maravilloso país que ha hecho tanto, desde hace 5 años, última vez que estuve acá (en México), que ha progresado tanto y todavía podemos ver que la pobreza es un reto principal.