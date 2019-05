En acatamiento a la resolución del INE, la Presidencia suspendió las transmisiones desde Palacio Nacional para no incidir en los procesos electorales en seis entidades del país. La determinación aplicó tanto para los medios públicos tradicionales –radio y televisión– como para las redes sociales que opera Comunicación Social de la Presidencia.

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), puntualizó ayer que la difusión íntegra de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que se consideró propaganda gubernamental, no así la transmisión segmentada, porque ésta tiene interés periodístico.

Agregó que si esta decisión no es impugnada y adquiere definitividad, o si es impugnada pero ratificada por el tribunal electoral, será un precedente para los futuros procesos electorales; rechazó que el INE haya actuado con tardanza en este caso, al señalar que las primeras quejas al respecto se presentaron jueves o viernes de la semana pasada.

La consejera Pamela San Martín explicó que el resolutivo de la comisión no incluye a ciudadanos en lo particular, de manera que si hubo algún periodista que difundió la conferencia por Internet, no incumplió norma alguna.