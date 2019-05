Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2019, p. 8

El proyecto de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, sobre el que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el domingo empezarán las obras, carece de autorizaciones en materia ambiental como establecen las leyes generales de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y la de Desarrollo Forestal Sustentable, señalaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Greenpeace.

Advirtieron que si se inician los trabajos sin haber ingresado la manifestación de impacto ambiental (MIA) al procedimiento de evaluación respectivo y sin solicitar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se caerá en una omisión y, en consecuencia, en incumplimiento del marco legal aplicable.