Sin embargo, la compra consolidada para 2019 no se ha efectuado. Explicó que este esquema consiste en que todas las dependencias de Salud u hospitales del estado adquieran de manera conjunta los medicamentos que se utilizarán en un año, lo que abarata su costo,

A raíz de que no existe ya esta compra consolidada o no se ha llevado a cabo, no hay medicinas hechas, por que los laboratorios tienen que mandar a fabricarlas en función de la demanda , refirió, pero confió en que este tema se resuelva próximamente.

Murat Hinojosa añadió que la misma Federación ha solicitado a su gobierno, así como a los demás estados de la República, que sean ellos los que hagan el gasto y adquieran los fármacos, en tal sentido, se está analizando la opción de comprarlos para todo 2019 en una sola exhibición y no esperar a que se resuelva la situación a escala federal.