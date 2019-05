La legisladora subrayó: en política las casualidades son sumamente extrañas. ¿Por qué pasó esto esta semana y no la próxima o por qué no pasó hace dos semanas. La fiscalía tendría que hablar sobre ello .

La diputada y ex presidenta del PRI Dulce María Sauri pidió que la investigación en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, sea sólida y apegada al estado de derecho. Al preguntarle si se requiere citar al presidente Enrique Peña Nieto en el proceso penal, aseveró: si hay una convocatoria para él y otros funcionarios en calidad de testigos de la Fiscalía General de la República (FGR), o de la defensa, así será, pero para qué anticipar si ni siquiera sabemos cómo se va a judicializar el expediente .

En tanto, la diputada Tatiana Clouthier (Morena), también entrevistada en la Permanente, defendió la actuación de los órganos de procuración de justicia de esta administración, ya que recordó que la investigación contra Lozoya Austin se inició en el sexenio pasado.

Yo no puedo pensar ni vislumbrar que pueda haberse hecho esto así nada más a la carrera, si lo hubieran querido hacer de esa manera, lo hubieran hecho el primer día de gobierno, como lo hicieron el propio Salinas de Gortari o el Peña Nieto en su momento, en un acto desesperado para poder llamar la atención y ejercer aparentemente un acto de autoridad.