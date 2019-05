Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2019, p. 4

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la detención del empresario Alonso Ancira y la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, ex director de Petóleos Mexicanos, se derivan de investigaciones iniciadas durante el sexenio anterior, y no significan el quinazo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. (En enero de 1989, al inicio de su mandato, Carlos Salinas de Gortari ordenó la detención del líder del sindicato petrolero Joaquín Hernández Galicia. El episodio es conocido como el quinazo.)

Sánchez Cordero comentó: “Aquí, me dicen, ‘es que puede ser equiparable al quinazo’. No, desde luego que no, es una investigación que ya estaba en curso”.

El ex procurador general de la República Raúl Cervantes había dicho al dejar el cargo que el expediente en mención ya estaba prácticamente completo.

Por tanto, adujo Sánchez Cordero, es señal de que el actual fiscal general, Alejandro Gertz, continuó con la indagatoria.