Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2019, p. 2

En los procesos legales que se le siguen a Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), y a Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), no hay persecución política. Son hechos, presuntos delitos que se tienen que perseguir y se deben castigar en el caso de que así lo determinen los jueces , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la aprehensión de Ancira.

Aunque ratificó su convencimiento de la ruta del punto final , López Obrador aseveró que se trataban de procesos que se habían iniciado durante la pasada administración. Nosotros dijimos que tampoco íbamos a detener ningún proceso , en alusión a que se trata de irregularidades cometidas en la adquisición de una planta de fertilizantes y un crédito para su operación. En este contexto, dijo que ante una petición de diputados locales se determinó descongelar las cuentas de AHMSA para no afectar las relaciones laborales.

Descartó que en la actuación del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, esté implicado algo personal dadas las diferencias que sostuvo en el pasado con Lozoya. En este contexto, reiteró su máxima: mi fuerte no es la venganza. No conozco a ninguno de los dos, nunca he visto al señor de Altos Hornos ni al ex director de Pemex. Son procesos que ya venían de tiempo atrás , apuntó al enfatizar que no había nada personal.

Durante su conferencia de prensa aseveró que a mí me informan de Inteligencia Financiera sobre delitos que tienen que ver con manejo de dinero, y la instrucción que tiene Nieto es que todo lo que se me informa se presente de inmediato a la Fiscalía General. No voy a parar, a detener ningún proceso. Se termina la corrupción y la impunidad .

Señaló que las órdenes de aprehensión fueron giradas por la Fiscalía General de la República en el ejercicio de su autonomía. Ante funcionarios de la Organización de Naciones Unidas –que acudieron a la presentación en México de la iniciativa Spotligth, para enfrentar la violencia contra las mujeres– resumió las motivaciones de los procesos legales.