irco, maroma y teatro hace Enrique Peña Nieto y su pandilla para evitar que Emilio Lozoya sea capturado y pise la cárcel, y procede en tal sentido para defender al amigo, sí, pero fundamentalmente para defenderse de ese mismo amigo, no vaya a ser la de malas que al ex director de Pemex le dé por hablar y embarre a sus cómplices (aunque todo el mundo sabe que están involucrados hasta el cuello). El objetivo es impedir que por una carta caiga el castillo de naipes.

De entrada, Lozoya logró que un juzgado –el octavo de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México– le concediera una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión en su contra, la cual vence el próximo 4 de junio, cuando el juez respectivo definirá si le otorga el amparo definitivo.

Una semana de gracia es lo que obtuvo, a lo largo de la cual, junto con el resto de la pandilla, moverá todos los hilos, mostrará músculo, chantajeará, amenazará, usará la chequera, cobrará y/o comprará favores y todo lo que sea necesario con tal de evitar que la orden de captura se mantenga y el ex director de Pemex sea depositado tras las rejas.

Lozoya no está acostumbrado a estos tratos. Es un delincuente de cuello blanco que se sabía impune, o por lo menos eso creía. Por ello, llegado el momento, ya con el terror de la cárcel encima, si a cambio de hablar y delatar a sus cómplices obtiene beneficios (incluso el arresto domiciliario, que para él ya sería ganancia) todo saldrá de su ronco pecho y cantará como un jilguero.

El mensaje –claro y conciso– corrió a cargo de un gánster defensor de gánsteres, el abogado Javier Coello Trejo: la defensa de Lozoya está dispuesta a todo; citaría hasta al ex presidente Peña Nieto para que declare, porque en este país no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente; lo que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el señor presidente las ordenó . ¿Dudas sobre el recado?