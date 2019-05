P

ara efectos legales, el ex director de Pemex es prófugo de la justicia. Hay una orden de aprehensión en su contra, la Interpol lo busca en todo el planeta. La jueza Luz María Ortega Tlapa, titular del juzgado octavo de distrito en materia penal le concedió un amparo –¿de a cómo fue, se preguntan en redes sociales, recordando sus favores a El Chapo Guzmán?–, pero el Consejo de la Judicatura emitió un boletín en el sentido de que el recurso no impide su detención. Por otro lado, el abogado defensor, Javier Coello Trejo, insistió: la compra por Pemex de la planta de nitrogenados de AHMSA tuvo que ser autorizada por el Consejo de Administración y deberán ser citados sus integrantes, y también Peña Nieto, porque no se hacía nada sin autorización del presidente de la República. En el consejo figuraban dos ex presidentes del PRI: Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa Reza, además de Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo. Mientras tanto, el presidente de AHMSA, Alonso Ancira, permanece detenido en Mallorca y se niega a ser extraditado a México. Es un caso distinto al de Humberto Moreira. En ese entonces, el gobierno mexicano lo protegió y lo soltaron. A su vez, el presidente López Obrador negó que exista persecución política contra Lozoya y Ancira, dijo que se trata de investigaciones que estaban en curso desde el sexenio anterior. Lo que puedo decir es que no hay persecución política, son hechos o presuntos delitos que se deben perseguir y castigar, eso es todo; he dicho que no es mi fuerte la venganza, no conozco ni al señor de Altos Hornos ni al ex director de Pemex , explicó en su conferencia mañanera. También manifestó que la investigación contra Emilio Lozoya está en manos de la Fiscalía General y ésta va a decidir si se acota a los presuntos responsables ahí señalados o se amplía. Reiteró que no detendrá procesos ya iniciados y que la instrucción es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad .

Martha Delgado, Hábitat