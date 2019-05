Investigaciones del Vicente Lombardo Toledano, en el aire

E

l Centro de Estudios Vicente Lombardo Toledano ha dejado de existir de facto al suprimirse sus coordinaciones de investigación y publicaciones debido a que el presupuesto asignado por la Secretaría de Educación Pública resulta insuficiente para cumplir con sus actividades preponderantes: no recibirá ni la tercera parte del mínimo necesario. Esta institución pública, con más de cuatro décadas de existencia, quedará reducida a mera biblioteca.

Lo dicho implica que cesarán labores de investigación en sus dos áreas: evolución y cognición, así como estudios políticos y sociales; se pone fin al intercambio académico con instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras. Además, se le quita la posibilidad de seguir con la edición y publicación de libros, mismos que eran puestos a disposición de 384 instituciones y bibliotecas de dentro y fuera del país.

Mientras se formaliza el acta de defunción del centro que sobrevivió a los gobiernos neoliberales que le fueron escamoteando recursos, sus 28 trabajadores, incluyendo mandos, cumplen cinco meses sin recibir salarios y 12 de ellos (investigadores, editores y personal de apoyo) se suman a la lista cada vez mayor de despedidos en el actual sexenio. Con este golpe al legado intelectual y cultural de Vicente Lombardo Toledano me atrevo a decir que la revolución no sólo devora a sus hijos, sino también a sus padres.

Emilio García Bonilla

Cuestiona intolerancia hacia López Obrador

Dicen que dicen, por ahí lo dicen, por ahí se escucha y se lee, que el gobierno no está haciendo las cosas bien y cegados vociferan de forma insultante a quienes tenemos convicciones firmes cuando nos señalan que nos equivocamos al darle el voto a un loco , pero eso más que ofensa es un cumplido, pues se ha dicho que todos los genios tenemos algo de demencia y quizá por ello actuamos con delirio, insensatez, y frenesí para defender el cambio de una nación resquebrajada, lastimada por años, donde es justo el panorama que hoy tenemos; entonces, ¿cómo es posible que en tan poco tiempo quieran ver un cambio, por qué tanta exigencia, tanta detracción e intolerancia y tanta inopia de gran parte de este pueblo que es de todos y para todos?

Cecilia Espinosa Villegas

Desconfianza en la policía puede cambiar

¿Por qué no tenemos confianza en nuestra policía? Es muy simple entenderlo, no exigimos que nos informen y nos rindan cuentas, es como si los bancos no nos informaran cómo se ha modificado el saldo de nuestras cuentas de crédito o débito, perderíamos totalmente la confianza y dejaríamos de acudir a ellos para que manejen nuestro dinero.

Los bancos han entendido el concepto de confianza que requieren sus usuarios al grado de que con tecnología de punta informan a sus clientes cómo se modifican sus saldos en el mismo momento en que se realiza una transacción que altera sus cuentas.

Las instituciones policiales debieran hacer lo mismo, pero no lo hacen por incompetencia o porque eluden el control sobre sus actividades, desgraciadamente me inclino por esto último.

Lo afirmo, toda vez que cuando yo estuve a cargo de la tecnología en la Secretaría de Seguridad Publica Federal, lo propuse y fue como predicar en el desierto.

Podemos seguir denunciando delitos o todo tipo de tropelías, pero si no nos responden debidamente las autoridades policiales, jamás habrá la confianza como la de la que gozan los bancos.

Gustavo Deffis Ramos

Daña a atletas pleito entre Conade y FMAA

En 2015, durante la administración de Alfredo Castillo, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) demandó por peculado al dirigente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo –FMAA– y desde entonces la relación entre las dos instituciones está quebrantada.

Esto ha obligado a los deportistas a participar en competencias por separado para buscar marcas para representar a México; uno de estos casos es el de Paola Morán, atleta de Jalisco, que habiendo dado la marca exigida en el Campeonato Nacional Juvenil-Conade, realizado en la capital de Chihuahua entre los días 12 y 15 de mayo, para ir al Campeonato Mundial de Atletismo Doha 2019, no puede hacer sus trámites porque la FMAA no reconoce su marca debido a que ésta fue hecha en una competencia de Conade, en el mismo caso de Paola hay más atletas que habiendo hecho marcas para representar a nuestro país en diversos encuentros internacionales no lo pueden hacer porque esos registros los hicieron en actos avalados por la Conade.

Presidente Andrés Manuel López Obrador: los amantes del atletismo en México le agradeceremos su intervención e instrucción para resolver la confrontación entre Conade y FMAA.

Carlos Ortega Gómez

Reprueban título a nota sobre tabaco

Sobre la nota firmada ayer por Arturo Sánchez y Ángeles Cruz en La Jornada: Proponen que en el país el Día Mundial del Tabaco cambie a Día sin humo , expresamos nuestra sorpresa y reprobación porque el título no corresponde al contenido de los cinco párrafos de la nota.

Pero también porque se atribuye al maestro Érick Antonio Ochoa y al doctor Juan Zínser Sierra, representantes de Salud Justa Mx y del Consejo Mexicano contra el Tabaquismo, hacer causa común con otras personas y con la empresa Philip Morris. Nada más alejado de la verdad, porque nuestros intereses en la salud pública de México, enfocados en mejorar las políticas para el control del tabaco, son totalmente ajenos e incompatibles a los intereses comerciales de Philip Morris, que sólo busca el lucro y no le preocupa la salud de la gente.

La campaña de Philip Morris para posicionar sus nuevos productos, que contienen nicotina y tabaco calentado, es una falaz alternativa para los fumadores. Los daños a la salud del tabaco los causan las partículas y los aerosoles contenidos en el humo o en los vapores de esos nuevos productos, no sólo el humo.

Queremos creer que se trató de un error de edición.

Érick Antonio Ochoa, director general de Salud Justa México

Se deslindan en la Cuauhtémoc de posible caída de árbol

Acudí a la alcaldía en Cuauhtémoc para ingresar oficio en el Cesac, con el propósito de dar vista a la autoridad sobre un problema que se presenta en el inmueble de Sol 199, colonia Buenavista, en relación con posible caída de un árbol de más de siete metros de altura, la solicitud tiene que ver con atribuciones y facultades del alcalde, según la Ley Orgánica de Alcaldías en la Ciudad de México.