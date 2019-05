Entre los acusados figuran el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, la ex presidenta del Parlamento regional Carme Forcadell, ocho ex consejeros (ministros) y dos líderes de la sociedad civil, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El resto de los acusados, con el ex presidente Carles Puigdemont a la cabeza, se refugiaron en otros países europeos y desde noviembre de 2017 no han vuelto a España por temor a ser detenidos.

En este contexto, un grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas presentó ayer un informe no vinculante que solicita la liberación inmediata de Junqueras, Sánchez y Cuixart, así como su indemnización económica por el tiempo que han estado en prisión.

El gobierno español rechazó el reporte por considerarlo una interferencia en un proceso penal que está en marcha y acusó al grupo de trabajo de Naciones Unidas de utilizar información incorrecta para elaborar su informe.

En Bruselas, el ex presidente Puigdemont y el ex consejero Toni Comín acudieron al Parlamento Europeo a recoger su acreditación como diputados, cargo que obtuvieron en los comicios del pasado domingo, pero no los dejaron entrar, pues deben ir a España a recoger su acreditación.