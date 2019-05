David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2019, p. 29

Nueva York. El fiscal especial Robert Mueller reiteró ayer que su investigación no exoneró a Donald Trump, contradiciendo al presidente y su procurador general, y dejó en claro que en el Congreso es donde reside la decisión sobre si enjuiciar o no al mandatario.

En sus primeras declaraciones públicas desde que fue nombrado fiscal especial hace dos años para investigar si hubo colusión de la campaña de Trump con los rusos en las elecciones estadunidenses, y la posible obstrucción de esa pesquisa por la Casa Blanca, Mueller declaró: si tuviéramos la confianza de que el presidente claramente no cometió ningún delito lo hubiéramos dicho .

También explicó otra vez –tal como lo hizo en su informe de 448 páginas– que según las normas del Departamento de Justicia (la oficina del fiscal especial es parte de esa secretaría) su equipo sabía que no podía contemplar la formulación de cargos criminales contra un presidente en funciones. Por lo tanto, no tomamos una determinación sobre si el mandatario cometió un delito .

Pero agregó que, según esa misma norma, se establece que la Constitución requiere un proceso que no está bajo el sistema de justicia criminal para acusar formalmente de fechorías a un presidente en funciones, y aunque no fue más explícito, fue obvio para todos que se estaba refiriendo al impeachment. Algunos observadores interpretaron sus palabras como una invitación al Congreso para llevar a cabo esa responsabilidad.

Aunque Mueller no reveló nada nuevo en su declaración realizada en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, que duró menos de 10 minutos, al enfocarse sólo en ciertos puntos dejó de relieve la manipulación y el engaño de Trump y del procurador general, William Barr, sobre el contenido del informe.

Desde que el informe de Mueller fue entregado a Barr, a finales de marzo –con posterioridad una versión ligeramente censurada fue hecha pública– Trump ha repetido hasta el cansancio que fue completamente exonerado, afirmando que no (hubo) colusión, no (hubo) obstrucción , y denunciar la investigación como partidaria y una cacería de brujas .

Barr, por su lado, determinó que el informe no contenía suficiente evidencia para concluir que el presidente había cometido obstrucción de justicia (a pesar de que documenta por lo menos 10 instancias justo de ese tipo de actividad), y afirmó que el propio Mueller le dijo en privado que la política del Departamento de Justicia no fue la razón por la cual no se acusó al presidente de algún crimen. El fiscal, ayer, sin decirlo, contradijo a los dos.

Las declaraciones de Mueller intensificaron el debate sobre si el Congreso debería proceder a un proceso de impeachment.

Legisladores y precandidatos presidenciales demócratas llamaron a iniciar el proceso de revocación de mandato, paso que el liderazgo de la bancada demócrata aún no desea tomar atendiendo cálculos político-electorales.