Susana González Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de mayo de 2019, p. 27

Pese a que en el sexenio pasado la deuda de Pemex se duplicó, al pasar de un billón a 2 billones de pesos no se observó inversión física, ni siquiera para mantenimiento del sistema nacional de refinación , criticó Alberto Montoya, subsecretario de planeación y transición energética de la Secretaría de Energía (Sener).

Explicó que se está llevando a cabo un cambio importante porque en el régimen anterior se contrataba deuda y no había inversión, ahora se está haciendo inversión sin aumentar la deuda. Debería haber una análisis del comportamiento de las calificadoras, porque ¿cómo es posible que cuando Pemex se endeudaba y no hacía inversión física no tenía gran dificultad en sus calificaciones, y ahora que se va a invertir, sin deuda, manifiestan que es un gran riesgo. ¿Cómo es posible que esto funcione así?

El funcionario dijo que si bien la inversión comprometida por el sector privado en 107 contratos de hidrocarburos asciende a 3 mil millones de dólares para los siguientes 25 años, la registrada hasta diciembre de 2018 llegó a mil 250 millones de dólares, pero está condicionada a la explotación de yacimientos, por lo que hay que esperar resultados.

Con la reforma energética se creó la idea de que con esos contratos tendríamos un tsunami de dólares, pero en términos reales el proceso va aún lento , así que la inversión principal la va a tener que seguir haciendo Pemex y la hace , puntualizó Montoya durante el coloquio Retos del sector energético, realizado en El Colegio de México (Colmex).

En el mismo foro, el ex presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Zepeda Molina, planteó que para capitalizar a Pemex puede adoptarse el modelo de PetroChina, que cotiza 13 por ciento de sus acciones en las bolsas de Nueva York, Shangai y Hong Kong. No hace falta cambiar el marco constitucional para que Pemex cree una filial, porque ya lo hace cuando celebra contratos con empresas privadas, pero con una filial, que no cargue con sus pasivos, puede recoger dinero en bolsa, el cual puede provenir de los fondos de pensiones, explicó.