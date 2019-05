C

on insistencia está circulando en redes sociales un texto de Amartya Sen, titulado Consecuencias económicas de la austeridad , publicado el 4 de junio de 2015 en el News Statement. Con la relevancia de las opiniones de Sen y su propia importancia intelectual como pensador progresista, se busca cuestionar una de las políticas estandarte del gobierno de AMLO, la de un gobierno austero. Sin duda hay mucho que discutir en la puesta en marcha de la austeridad republicana del gobierno, pero no es entendiéndola como austeridad neoliberal, o como la que Sen recupera de la crítica de Keynes al Tratado de Versalles.

La austeridad a la que se refiere Amartya Sen ha sido y es una política utilizada para reducir el gasto público, congelando e incluso reduciendo los renglones del gasto social con el fin primordial de disminuir el déficit fiscal y abrir espacio para el pago de la deuda pública. Es una política claramente neoliberal. En América Latina, en los años 80, fue impulsada por el FMI y el Banco Mundial, promotores de las reformas orientadas al mercado. Fue una política aceptada por los gobiernos latinoamericanos y, particularmente. por los de México de la época.

La austeridad del gobierno de AMLO es diferente. Su planteamiento es el de un gobierno austero, no un gasto público austero. En el PEF 2019 los programas sociales prioritarios tuvieron recursos y de los viejos programas sociales muchos se mantuvieron, aunque se recortó el gasto corriente, es decir, sueldos y prestaciones de los funcionarios responsables de su operación. De modo que no se trata de destinar recursos a la eliminación del déficit fiscal, o para poder cumplir con los compromisos de la deuda pública. Sin embargo, por la manera en la que se ha venido instrumentando, está generando problemas en áreas muy sensibles. Decidir que los criterios de austeridad dominan los propósitos sociales es no sólo equivocado, sino claramente contrario aun proyecto sensible a lo social.

El texto de Sen es contundente. Recuerda la oposición de Keynes al Tratado de Versalles, que los ganadores de la Primera Guerra Mundial (RU, EU, Francia e Italia) impusieron a Alemania: una austeridad brutal para que pudiera hacer frente a los costos de reparación de guerra. El tema de las consecuencias desfavorables de la austeridad es relevante actualmente, dice Sen: la Alemania de hoy ha obligado a sus socios europeos a reducir la deuda pública sin importar el colapso económico provocado. Keynes advertía, en The economic consequences of the peace, que una Europa ineficiente, con alto desempleo y desorganizada, se enfrentaba a un remolino de odio internacional, desesperanza doméstica, hambre, pillaje y desilusión. Esa situación es visible hoy en Europa.