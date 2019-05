Abril del Río

Jueves 30 de mayo de 2019, p. a12

Entusiasmada por el debut profesional que hará en el US Open de golf femenil, María Fassi llega al torneo de Charleston, Carolina del Sur, con el título del circuito colegial estadunidense como antecedente, segura de tener la preparación mental para controlar sus emociones y, sobre todo, con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como meta central.

Ante la posibilidad de participar en el golf olímpico, que regresó al programa de la justa veraniega después de 112 años en Río 2016, Fassi señaló que lo más importante es sumar los puntos como profesional para calificar a la justa asiática.

Con la mira en Tokio

Con Tokio el año que viene sé que tengo que hacer buen papel este primer año y estar en la lista. Representar a México es lo que más me gusta y qué mejor que hacerlo en unos Juegos Olímpicos. Pude estar en los de la Juventud y Universitarios, así que es una de mis prioridades y metas. Lo que haga en LPGA es con los Olímpicos en mente , afirmó la golfista mexicana en una video conferencia desde el Country Club de Charleston, en la que participaron la ya profesional Gaby López y la también debutante Ingrid Gutiérrez.