Jueves 30 de mayo de 2019

París. La sudafricana Caster Semenya, campeona olímpica de los 800 metros, presentó ayer una apelación ante la Corte Suprema suiza contra las reglas que requieren que las atletas de media distancia con un alto nivel natural de testosterona lo reduzcan con el uso de medicamentos.

“Soy una mujer y una atleta de talla mundial. La IAAF (Federación Internacional de Atletismo) no me drogará o me impedirá ser quien soy", escribió Semenya en el recurso presentado ante la Corte Suprema Federal de Suiza.

La atleta sudafricana, quien cuenta con el apoyo del gobierno y de la federación de atletismo de su país, insiste, además, que su recurso se focaliza en el respeto por los derechos fundamentales y agradeció los apoyos recibidos.

Semenya perdió una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el 1º de mayo, que dictaminó que las reglas de la IAAF eran necesarias para atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD) para garantizar una competencia justa.

La declaración de Semenya agregó que solicitará a la Corte Suprema Federal de Suiza que anule la decisión del TAS, que dijo que no tiene en cuenta los protocolos médicos y las consecuencias inciertas para la salud de tomar medicamentos para reducir los niveles de testosterona.

Bajo las nuevas regulaciones, las atletas con altos niveles naturales de testosterona que deseen competir en las pruebas desde los 400 metros deben limitar médicamente ese nivel a menos de cinco nmol/L, el doble del rango femenino normal de menos de dos nmol/L. La testosterona es una hormona que aumenta la masa muscular, la fuerza y la hemoglobina.