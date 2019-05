¿Cuál es la intención detrás de la selección de esas copias?: la búsqueda de la perfección. Estudié el bachillerato de ciencias, después entré a la Facultad de Ingeniería, donde no pude con las matemáticas, entonces pasé a la fotografía. Tengo un cierto prurito por hacer las cosas lo más exactamente posible. En esas copias trato de seguir, por una parte, las enseñanzas del maestro que tuve, que me ayudó a salir del hoyo en que me encontraba a los 19 o 20 años, como un tronado más de la facultad, sin saber qué hacer en la vida. Aprendí a ser como él, un exacto en todo .

La noche del martes, Moya charló con Laura González-Flores, curadora del proyecto Rodrigo Moya. México, originado en el poblano Museo Amparo. El artista –que ahora se define como poeta, cuentista, comunista y bohemio en general , al decir de Miguel Fernández, director del MPBA– contestó las preguntas de González-Flores, quien puso en duda que ya no haga fotos: Aunque a lo mejor ya no las toma; sin embargo, realiza una parte de igual relevancia, que es construir la imagen, cuadrarla, decir qué parte es la que quiere ampliar para lograr las copias incluidas en la muestra .

▲ En la sala Paul Westheim del Palacio de Bellas Artes se exhibe una imagen de la desaparecida estación de ferrocarriles de Buenavista en la Ciudad de México. Foto Jesús Villaseca

Siguió: La foto que ejercí era una interpretación sobre la vida, trataba de mantener sus valores humanistas y, por otra parte, trasladarlos a una fotografía lo más fiel posible a mi visión de lo que había pasado ante mis ojos. Busco que las fotos gusten a las personas, que vean una copia bien hecha, perfecta. La finalidad de una fotografía es imprimirla, no como en lo digital, cuyas fotos no tienen destino .

Aseguró que con la fotografía digital las personas han perdido capacidad de reflexión por la facilidad y frivolidad, hasta cierto punto, que la rodea. Ha achatado el mundo de quienes lo usan, ha bajado su calidad. Se han vuelto fotógrafos mediocres. Hay un abismo entre lo que tomaban antes y lo que toman ahora .

La exposición en el MPBA se divide en dos conjuntos. En el apartado Ciudad/persona, montado en la sala Paul Westheim, se incluye una copia del libro México, de Salvador Novo, para el que Moya realizó las fotografías. “Me contrató la editorial Destino de Barcelona. Empecé a trabajar sobre la Ciudad de México con el afán de apegarme al libro. Tuve tratos con Novo; sin embargo, tuve problemas cuando comencé a meter personas que no le interesaban. Me dijo: ‘No quiero mugrosos en mi libro’. Hubo una ruptura; no obstante, traté directamente con la editorial, que me ayudó a meter algunas fotos que Salvador había eliminado. También borró del prólogo una parte en que había escrito sobre mí de manera extensa y elogiosa. Sin embargo, la solapa la hizo la editorial”. El segundo apartado es Ciudad/cultura.