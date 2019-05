El sitio de citas pondera que al final del día, cada aventura es única, y puede remplazar cosas que el dinero no puede comprar, como la necesidad de una conexión emocional o el sentimiento olvidado de satisfacción física. Ésta puede ser la razón del por qué 84 por ciento de los encuestados, creen que lo que gastan en sus aventuras vale completamente la pena y no se preocupan por eso .

Los gastos se concentran en citas y regalos

El 69 por ciento de los gastos de ser infiel se concentran en las citas, como salidas a restaurantes, cine o habitaciones de hotel. Más de la mitad de los hombres afirman que también invierten en membresías de servicios de citas y regalos para sus amantes como joyería, flores o lencería, mientras que en las mujeres el principal gasto es en la transportación hacia o desde sus lugares de encuentro con sus parejas extramaritales. En ambos casos, si sus esposos o esposas llegan a percatarse de que están gastando de más, el pretexto que usan es que es por el trabajo (54 por ciento) o por compras compulsivas (27 por ciento).

Sorpresivamente, casi la mitad de las mujeres infieles encuestadas aseguró que no sienten la necesidad de ocultar los gastos de sus aventuras y otra proporción similar dijo que no le presta atención a los gastos cuando se trata de engañar , lo que el sitio de citas atribuye a que tal vez su cónyuge no les presta mucha atención y por eso las mujeres eligen el camino de la infidelidad con tal tranquilidad, que no se preocupan por que las atrapen .

Dado que los hombres aceptaron que gastan más que las mujeres cuando tienen una aventura amorosa fuera del matrimonio, los entrevistados detallaron de qué manera ocultan esos gastos a sus esposas.

Un 44 por ciento indicó que prefiere usar una cuenta o tarjeta de crédito por separado y 33 por ciento de plano refirió que prefiere pagar en efectivo los gastos que les genera su infidelidad. Las mujeres en cambio, en general, requieren menos discreción o cuidado con sus parejas formales para ocultar gastos que lleguen a tener con sus amantes.