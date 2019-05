En ella se menciona que en muchas ocasiones no se entregó el apoyo del programa porque se les puso inasistencia, a pesar de que sí acudieron, debido a que no cooperaron con el dinero. En esa misiva se menciona que el médico argumentaba que esos recursos eran para los gastos de la clínica y el pago del intendente, pero no es voluntario, ya que sí han sido afectadas las titulares al recibir sus apoyos .

Las titulares acordaron no volver a cooperar, ya que fueron informadas de que los apoyos ya no están condicionados a la asistencia a las clínicas, por lo que no debían dar cooperaciones ni otro tipo de acciones. Exigieron buena atención en la clínica, ya que es nuestro derecho .

En videos con entrevistas a las beneficiarias del programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que sustituyó a Prospera, se menciona que en algunas colonias de Acapulco, Guerrero, son citadas en una casa para la entrega correspondiente a enero y febrero –cuyo monto máximo bimestral podía ascender a mil 800 pesos–. Por cada firma tendrían que pagar de 10 a 20 pesos a pesar de que el esquema de las firmas de atención a salud se canceló en la actual administración.