Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de mayo de 2019, p. 18

Chihuahua, Chih., La Red Fronteriza por los Derechos Humanos de El Paso, Texas, (BNHR por sus siglas en inglés) calificó como un engaño y truco político que la construcción del muro situado en la frontera de Texas y Nuevo México con Ciudad Juárez, Chihuahua, se esté financiando con dinero de ciudadanos de El Paso, Texas.

La construcción del muro es un truco político de grupos xenófobos, que lo construyen en complicidad con el gobierno del presidente Donald Trump; es parte de una campaña política para militarizar aún más la región fronteriza, seguir promoviendo el miedo, mantener a los niños en jaulas y crear caos , señaló Fernando García, director de BNHR.

Para la Red Fronteriza por los Derechos Humanos está muy claro que la construcción de una parte del muro en propiedad privada no es más que un truco político de los supremacistas blancos y los grupos xenófobos. Son parte de los mismos grupos de milicias que se hacen pasar por agentes de la ley, arrestan a los inmigrantes a punta de pistola y promueven el miedo en el sur de Nuevo México , denunció.