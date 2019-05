Sin embargo, destacaron que el retomar las mesas de diálogo con la SEP y funcionarios del gobierno federal no implica que haya un proceso de cooptación ni de sumisión. En Palacio Nacional se dejó en claro que para el magisterio disidente no hay abrogación total de la reforma educativa peñista y no vamos a dejar de insistir en ello; tampoco se da una respuesta clara del proyectos educativo que buscamos construir, que es prioritario para la CNTE .

Los dirigentes nacionales señalaron que si bien hay coincidencias en temas como la basificación de docentes y el acceso de los normalistas a una plaza base, vamos a insistir en la reinstalación de los cesados, la libertad de los presos políticos, el cierre de todos los expedientes judiciales y la atención inmediata a todas las incidencias administrativas en los estados, que incluyen la falta de pago a miles de maestros”.