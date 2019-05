Otra de las preocupaciones mayores era lo que iba a ocurrir con la compactación administrativa que tiene como plazo el 31 de mayo; ya quedó perfectamente claro que todo lo que tiene que ver con personal médico, mandos operativos, no serán afectados, a partir de un nuevo memorando que desde días antes había firmado el Presidente de la República, donde hay un respeto absoluto a las actividades médicas, un respaldo total al funcionamiento de los institutos y un compromiso para que ni en el sector salud ni en el área educativa se vean afectados con algún despido de los mandos y del personal que es fundamental para el funcionamiento de esos dos sistemas.

“El memorando que implicaba compactación de plazas el 31 de mayo de este año fue sustituido con otro en el que el personal de educación y de salud no tienen ningún problema.

Fueron mil 200 millones de pesos que se restituyeron a todo el sector salud. Esto es lo que corresponde al presupuesto 2019; es decir, ese tema ha quedado totalmente solucionado, no hay absolutamente ningún problema en el presupuesto que estamos ejerciendo en este año.

Al preguntarle sobre el déficit presupuestal que ahoga a los institutos, expresó su postura sobre el particular: “Hay una diferencia que es la que ustedes han difundido, pero se refiere más al cierre del ejercicio de 2018, y lo presupuestado en 2019, no tanto que no se les haya entregado lo presupuestado, eso ya quedó resuelto, sino es una diferencia porque está proponiendo que se pudiera subsanar la diferencia entre el cierre de 2018 y lo presupuestado en 2019.

Lo más importante es que se resolvió, está resuelto ya y ustedes pueden entrevistar al coordinador de los institutos y los hospitales y él salió totalmente satisfecho de la reunión de anoche ; programaron reuniones todavía el día de hoy.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miroslava Sánchez, convocó –el lunes– a los integrantes de ese grupo de trabajo a reunión privada con la subsecretaria de Hacienda Raquel Buenrostro, con objeto de revisar la decisión gubernamental de retener mil 200 millones de pesos, que el Congreso Federal etiquetó como partida especial a los hospitales y centros de atención médica de alta especialidad. También se contemplaba que en el encuentro se informaría, desde la perspectiva oficial, del proceso de actualización de la compra y distribución de medicamentos. Finalmente, no hubo reunión en la comisión.