Pellicer –expresó López Obrador– en su momento justificó la cercanía de Nervo con el círculo porfirista con el argumento de que el arte no tiene ideología y que no era indispensable participar en luchas sociales para honrar las letras. Yo no estoy de acuerdo con el maestro Carlos Pellicer. El amor a las letras debe de ir de la mano con la política. No sólo es el arte por el arte, quizá estoy equivocado, pero esa es mi postura . Más allá de esta postura, la obra de Nervo ha trascendido varias generaciones y es, sin duda , uno de los escritores más conocidos de la literatura mexicana.

López Obrador recordó también que era un escritor que compaginaba su vocación poética con su cercanía religiosa.