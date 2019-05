Víctor Ballinas

Miércoles 29 de mayo de 2019, p. 4

Claudia Ruiz Massieu, dirigente nacional, y otros militantes del PRI, como Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, y Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente, ex senador y ex gobernador de Sonora, demandaron que la orden de aprehensión girada contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, no sea una cortina de humo y que el caso no sea juzgado con tintes políticos. Coincidieron en que Enrique Peña Nieto durante su gobierno no protegió a Lozoya.

Ruiz Massieu, en entrevista, negó que Peña haya protegido al ex director de Pemex. No. Creo que como cualquier funcionario estaba y está sujeto a que las instancias correspondientes evalúen su gestión y posibles responsabilidades. Exigiremos que las autoridades actúen conforme a derecho, a la norma, sin tintes políticos, sin buscar cortinas de humo, respetando la presunción de inocencia .

La dirigente nacional del tricolor subrayó: Somos un partido que cree en la legalidad. Eso sí. Queremos que las instituciones hagan su trabajo sin tintes políticos y sin buscar fincar responsabilidades por un motivo de rédito político o electoral. Vigilaremos que así sea .

Osorio Chong, coordinador de los senadores priístas, ex gobernador de Hidalgo y ex secretario de Gobernación, también habló en entrevista sobre la orden de aprehensión contra Lozoya y el cuestionamiento de si fue protegido por Peña. Aseveró: Les puedo asegurar que no. Les puedo asegurar que se dio entrada en la entonces Procuraduría General de la República a la acusación y al señalamiento (contra Lozoya) y ahora deben tener mayores elementos y se ha configurado algún tipo de delito y se está procediendo .