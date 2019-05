De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de mayo de 2019, p. 3

Alonso Ancira Elizondo, uno de los hombres más acaudalados del país, es accionista mayoritario y presidente de la junta de Altos Hornos de México (AHMSA).

Nació el 3 de enero de 1952 en la Ciudad de México. Es abogado por la Universidad Anáhuac y tiene doctorado honoris causa por la University of The Incarnated Word y la Texas A&M University, en San Antonio, Texas.

Ancira compró AHMSA en 1991, cuando el gobierno de Carlos Salinas de Gortari privatizó la industria del acero. Ese año se convirtió en director general de AHMSA y fue hasta 2016 cuando llegó a la presidencia de la mayor siderúrgica del país, ubicada en el estado de Coahuila.

El 17 de mayo de 2016, Ancira Elizondo logró terminar con la suspensión de pagos que AHMSA mantuvo por 17 años y que lo llevó al exilio en Israel, acusado de fraude fiscal por los acreedores.

En ese país adquirió un importante yacimiento de cobre en las llamadas minas del rey Salomón y se hizo de prestigio. En 2017 fue reconocido con el Premio Jerusalén por su contribución al pueblo de Israel.