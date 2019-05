P

or fin, Emilio Lozoya mordió el polvo y ya cuenta con una orden de arresto. A su lado cae uno de los empresarios más nefastos del país: Alonso Ancira Elizondo, cabeza visible del Grupo Acerero del Norte, propietario a su vez de Altos Hornos de México, otrora empresa del Estado privatizada en el salinato.

Para Lozoya (quien debe estar más escondido que el desarrollo nacional) primero fue la inhabilitación por 10 años (cortesía de la Secretaría de la Función Pública); después, sus cuentas bancarias congeladas (Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, por múltiples operaciones que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas ), y ahora la orden de detención girada por un juez federal por el descarado robo, en perjuicio de Petróleos Mexicanos, en la compraventa de las empresas Agro Nitrogenados, en favor de Alonso Ancira.

Pero al ex director de Pemex le espera otro pendiente: el caso Odebrecht, los 10 millones de dólares que presuntamente le pagó el consorcio brasileño, la campaña de Peña Nieto, parte de la cual al parecer fue financiada con ese dinero, más todo tipo de corruptelas en demerito de la primera empresa de la nación. Ahora sólo hay que capturarlo. También se giró orden de arresto contra Ancira Elizondo, y ayer fue cumplimentada en Mallorca, España. El empresario ya goza de las comodidades de una cárcel ibérica, y todo apunta a que en esta ocasión no le alcanzará el manto protector de Carlos Salinas de Gortari, como sucedió en 2000, cuando huyó a Israel, acusado de fraude fiscal por la Secretaría de Hacienda.