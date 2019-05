Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de mayo de 2019, p. 30

León, Gto., Hugo Estefanía Monroy, ex dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y ex alcalde de Cortázar (2015-2018) vinculado a Noé Lara Belman, El Puma, presunto integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, anunció que él y 59 militantes renunciaron al sol azteca porque la dirigencia nacional hizo alianzas fallidas con el Partido Acción Nacional (PAN) en el pasado proceso electoral.

En conferencia de prensa, acompañado de diputados locales, ex legisladores, regidores y ex regidores que también abandonaron el PRD, Estefanía Monroy aseguró que el actual gobierno estatal, a cargo del panista Diego Sinhue Rodríguez, ofreció aplicar propuestas del sol azteca, lo que no cumplió.