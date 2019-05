Julio Reyna Quiroz y Dora Villanueva

Miércoles 29 de mayo de 2019

El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR) pidió ayer al gobierno federal delinear lo más pronto posible una estrategia de contención del sargazo que prolifera en el Caribe, pues puede tener costos para el turismo internacional de la región.

Ayer también la calificadora de riesgo Moody’s advirtió que el sargazo y las escasas medidas para alejarlo de las costas se mantienen como una presión a las finanzas de Quintana Roo y sus municipios.

Estamos ansiosos por saber cómo actuará la Federación para retirar el sargazo de las playas de Quintana Roo, entidad con el mayor número de captación de turistas internacionales y de divisas para el país, dijo el director general del CPTQR, Darío Flota, en conferencia de prensa.

Destacó que el gobierno federal se comprometió a enviar navíos de la Secretaría de Marina (Semar) para retirar el alga de las aguas del Caribe, que podría provocar una baja en el turismo internacional.

Apuntó que la Semar dispondría de cinco navíos, pero no se conoce cuando llegarán a esa zona. Hace dos semanas arribó un barco de la Semar, y un helicóptero sobrevuela la zonas afectadas. Ya hay oceanólogos trabajando en el estado, pero en realidad no se sabe cuándo comenzará la estrategia, precisó. Como medida de manejo de crisis, el CPTQR lanzó la campaña en la que se asegura que no hay alga en todas las playas de Quintana Roo.