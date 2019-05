Abril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de mayo de 2019, p. a12

Llegar más allá de sus límites y alcanzar lo máximo en el deporte, es lo que llevó a Alexis Trujillo a las carreras verticales, disciplina que exige un esfuerzo complejo, una combinación de velocidad, fuerza y resistencia para llegar al último piso de los rascacielos del mundo.

Es un esfuerzo que no se puede comparar con ningún otro deporte y lo que me atrajo es que es un reto personal; he llegado a sentir el límite a nivel físico y mental, por eso es que subir un edificio siempre te deja con mucha satisfacción , señaló Alexis, primer mexicano que termina entre los líderes en una de las grandes torres asiáticas.

Sucedió el domingo pasado al llegar cuarto a la meta de la carrera Vertical Marathon Masters; una de las citas más demandantes del circuito de la Asociación Mundial de Towerrunning, que se disputó en el PinAng Finance Center, en ShenZhen, China, la cuarta torre más alta del mundo, de 541 metros, 116 pisos y 3021 escalones, donde el triunfo se lo llevó el chino Muhua Jian.

Ex triatleta e ingeniero en negocios

Como la mayoría de los corredores verticales que han dejado otras disciplinas para centrarse en esta que está ganando adeptos en el mundo, Alexis, de 28 años, ex atleta y triatleta, desistió además de sus ocupaciones como ingeniero de negocios para centrarse desde hace tres años en el towerrunning.