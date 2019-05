Agencias

Miércoles 29 de mayo de 2019, p. a11

El Tri Sub 22 viajó a Holanda, donde el viernes sostendrá un duelo amistoso frente a la categoría Sub 21 de ese país, previo a su participación en el torneo Maurice Revello, que se desarrolla en Francia. El técnico Jaime Lozano y los jugadores se fueron en silencio, pues no quisieron dar declaraciones sobre lo que esperan de esta competencia antes llamada Torneo Esperanzas de Toulon.