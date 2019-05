Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de mayo de 2019, p. 6

Zapopan, Jal., Es la calidad literaria la única condicionante que guía la selección de invitados, participantes y finalistas en la tercera Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, señaló Juan José Armas Marcelo, director de la Cátedra Vargas Llosa, que a su vez organiza el encuentro que tiene por sede el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara.

Al preguntarle por el manifiesto firmado por decenas de escritores, editores y periodistas iberoamericanos para repudiar la falta de equilibrio de género ante la escasez de mujeres invitadas al encuentro (inaugurado la noche del lunes en esta ciudad), Armas señaló que ellos no son responsables de los autores que acudieron ni de los que no acudieron, pues a nadie se vetó.

En esa carta hay por lo menos 10 firmantes que fueron invitadas a la bienal y que por una u otra razón dijeron que no, que muy agradecidas. No se pueden dar los nombres, aunque, claro, si me desmienten, yo tengo los correos electrónicos , agregó.

Entre los signatarios de la carta que se difundió el lunes de manera profusa están Rosa Montero, Laura Freixas, Cristina Fallarás, Nuria Barrios, Mario Bellatin, Juan Cárdenas, Sabrina Duque, Toni Hill, Valeria Luiselli, Emiliano Monge, Juan Villoro y hasta Jorge Volpi –quien participa en las mesas de análisis de la bienal–, entre otros personajes ligados al mundo literario.

Desaparecer fronteras: Vargas Llosa

La novela es la única manera de superar las fronteras, de saltar sobre ellas y descubrir lo que tenemos de común a pesar de las diferencias que existen , expresó Mario Vargas Llosa al finalizar la ceremonia inaugural y la primera mesa de análisis de la tercera Bienal de Novela que lleva su nombre, en la cual participaron los cinco escritores finalistas del certamen. El jueves, al finalizar el encuentro, será entregado el premio, dotado con 100 mil dólares y que recibió al menos 400 obras a concurso.

El Nobel de Literatura 2010 habló escuetamente luego de evitar pronunciar un discurso inaugural y prefirió presenciar el acto de apertura y las disertaciones sentado en primera fila junto al escritor nicaragüense Sergio Ramírez.

En esa primera mesa, que Vargas Llosa luego diría reunió a escritores que hablaron con mucha gracia , los temas que se trataron fueron la concepción de una novela, la inspiración, los esquemas, el ordenamiento de las ideas, la relación entre la literatura y el arte.

Salir de un mundo y entrar a otro

En la charla, moderada por la escritora Rosa Beltrán, la poetisa y novelista Gioconda Belli destacó que participa con Las fiebres de la memoria, novela con una mirada íntima hacia el reto de reinventarse una identidad y aceptar una segunda oportunidad, en la cual se conjugan amor, misterio y aventuras para hablar de la migración y la pérdida del poder.