Carlos Paul

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de mayo de 2019, p. 5

El más reciente ensayo de la escritora y poetisa Karen Villeda (Tlaxcala, 1985), Agua de Lourdes: ser mujer en México, aborda los feminicidios, la trata de personas con fines de prostitución, la desigualdad de género y la cultura de la impunidad.

Editado por Turner Noema, el libro es una especie de collage que, desde una perspectiva tanto social como familiar, entreteje testimonios, estadísticas, fuentes periodísticas y redes sociales; así como una narrativa poética, citas de poemas y versos escritos ex profeso. Agua de Lourdes... fue presentado en la librería-galería U-Tópicas, por la autora y las también escritoras Andrea Sánchez Grobet y Andrea Chapela.

De mil maneras hemos sido cortadas, mutiladas, desgarradas, expuestas, golpeadas, violadas, porque el orden patriarcal necesita constantemente controlar y poseer nuestro cuerpo para justificar su superioridad , apuntó Sánchez Grobet. Luego enlistó: Aguascalientes: violó a su sobrina porque se le hizo fácil . Ciudad de México: Invita a beber a una joven, la mata y la corta en pedazos . Coahuila: La jovencita perdió la vida a manos de su esposo, todo porque le reclamó que llegara borracho . Estado de México: Prefiero que mis perritos se coman la carne a que ellas sigan respirando mi oxígeno . Hidalgo: Mata a su esposa porque llegó de madrugada . Nuevo León: Mató a su novia embarazada porque pensó que el bebé no era suyo . Puebla: No soportó que su novia lo terminara y le arrojó ácido a la cara . Yucatán: Mató a su pareja de 16 años y dejó el cuerpo en un terreno baldío .

Crimen pasional

Sobre esa alarmante y creciente violencia, Sánchez Grobet citó la reflexión de Villeda: “Le dicen crimen pasional con la intención de callarnos. Pero eso no es un crimen pasional, sino una cuestión de poder en la lógica machista: ‘eres mía o no eres de nadie’, ‘eres mía o no eres’. La justicia, si eres mujer en México, solamente es un sustantivo femenino. No es un verbo que se conjugue para nosotras”.