En entrevista al salir de la sesión del Congreso capitalino, en la que se aprobó la Ley de Derechos Humanos, Ramírez Hernández explicó que en estos casos no se trata solamente de contratar a las empresas que presenten las mejores condiciones económicas, sino que además aseguren que cumplen con los derechos laborales de sus trabajadores.

Dijo que el tema de la contratación vía terceros lamentablemente quedó fuera de la discusión de la reforma laboral y las entidades, incluida la misma CDH, no pueden ejercer recursos de manera directa para contratar personas para servicios de limpieza, por lo que se ven obligadas a recurrir a esas empresas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, advirtió que las entidades del gobierno de la ciudad que contratan empresas outsourcing, como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, no pueden ser omisas en verificar que cumplan con los derechos laborales de sus trabajadores.

Es una obligación de las autoridades, incluyéndonos a nosotros, ver con quién y cómo haces el seguimiento a las empresas que dan estos servicios. No pueden permitir que no les paguen lo correcto, que no den prestaciones y haya abusos .

En el mismo Congreso de la Ciudad de México, empleados de la empresa Servicios Ecológicos y Viales Rosmalen, que obtuvo en marzo pasado un contrato de más de 11 millones 400 mil pesos, denunciaron también que reciben sus quincenas incompletas, con un día menos de paga, con el pretexto de que el cierre de la nómina lo hacen un día antes de la fecha de paga.