Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2019, p. 29

Alrededor de 2.1 millones de familias –30 por ciento de 6.7 millones empadronadas en Prospera– no se encontraron al realizarse el Censo del Bienestar. Ahora la coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez, que sustituyó a ese programa, tiene ubicados 3.6 millones de hogares a los que se entregarán apoyos para educación inicial y básica y a 3.1 millones de estudiantes de media superior, señaló su ti-tular, Leticia Ánimas. El retraso en los pagos se debe a que se buscaba un mecanismo de entregas que no fuera en efectivo, ya que por este medio 30 por ciento de los apoyos no llegaba a la gente.

El mayor rezago está en la distribución de las becas de educación básica –de 800 pesos mensuales por niño– y hasta el 24 de mayo 2.2 millones de familias recibieron los recursos correspondientes a los dos primeros bimestres y hay 1.4 millones que aún no han sido ubicadas, se estima que son 6.2 millones de niños en este nivel, detalló.

En educación media superior se ha entregado 97 por ciento de los apoyos (800 pesos mensuales) de un padrón de 3.1 millones, y en educación superior hay ubicados 267 mil de 300 mil becarios de escuelas públicas (que recibirán 2 mil 400 pesos mensuales), de los cuales ya cobraron 131 mil. Hay unas 800 mil familias en localidades a las que sólo se puede acceder en avioneta o lancha con Telecomm y Bansefi, precisó en entrevista.

De las beneficiarias, 82 por ciento recibía el apoyo en efectivo y el retraso en la distribución de los recursos se debe a que se busca el mecanismo para hacer llegar a la gente su pago sin que en el camino alguien le meta mano y llegue incompleto, como sucedía , explicó Ánimas. Antes, en los operativos de pago, una vocal de lo que era Prospera se llevaba hasta 9 mil pesos en efectivo, porque al salir la gente del sitio de pago les pedían cuotas .

Debido a que en las localidades aisladas no hay sucursales bancarias ni Telecomm, lo que se ha hecho es entregar un número de referencia a la gente y después se lleva una antena de Telecomm con el fin de registrar el pago en tiempo real; no se hacen entregas en efectivo.