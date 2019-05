P

ara Michel Foucault el poder siempre ha estado ahí. Estructurando con su discurso las mentes de los humanos desde que aparecen en este mundo; educando, persuadiendo, catequizando, seduciendo, sujetando, acogotando. El poder funda y es garantía de orden. Lo ejercen la familia, la escuela, la iglesia, el arte, el poder político y el económico, la cultura en general. El poder más eficiente es el invisible, porque normaliza. Se instala y se presenta como natural o normal . Nos estructuran muchos poderes coherentes e incoherentes entre sí, y por eso somos contradictorios. Pequeñas, grandes, predominantes formas de poder conviven, cambian, nos cambian, o las adoptamos con frecuencia sin elegirlas.

No hay un ser humano previo engañado o reprimido por las estructuras de poder. Uno que podría despojarse de todas las formas de poder que lo han estructurado y recuperar una supuesta humanidad original libre de toda estructuración.

El capitalismo avanzado global, posindustrial, financierizado, en el que vivimos, llegó armado del discurso neoliberal: una enorme canasta de certezas , un poder por (no tan) largo tiempo incontestable.Ese discurso logró instalarse el último me­dio siglo como lo natural, lo normal. Ha es­tructurado no sólo a los sectores dominantes que lo personifican, sino también a vastas porciones de las sociedades. Lo hace mediante la operación mercantil cotidiana normal que a todos abarca, y mediante la operación financiero/bancaria y la bursátil. Lo hace mediante los valores , los héroes y los winners, individualistas y consumistas,presentes sin cesar en los medios de comunicación. Lo hace con sus intelectuales normalizados en ese discurso.

En México los críticos neoliberales de la 4T desesperan. Sin cesar, día a día, subrayan las barbaridades o los errores cometidos por el gobierno de AMLO. Como criaturas del discurso neoliberal sólo les es dado leer el mundo de ese modo. No señalan los errores cometidos por el gobierno en el ejercicio de intentar alcanzar los cometidos que se ha propuesto el programa de la 4T, no, esos no los registran; detectan como errores las acciones confusas o discordantes con la operación normal de una democracia moderna . Ya se sabe, de la mano de la democracia va el libre mercado , una libertad fundamental stricto sensu.

El capitalismo neoliberal ha entrado en etapa histórica de agonía, pero esos críticos no tienen otro asidero que sus mantras. Continuarán en ellos, indefectiblemente. Fueron parte del poder pero ahora se les escapa de las manos. Intentan desde ya recuperarlo, y por eso no cesan. Combatir cada día el discurso y los hechos de AMLO es su modus vivendi.