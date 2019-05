Afp

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2019, p. 11

Sunland Park, EU., Ayudados por enormes grúas y convencidos de actuar como verdaderos patriotas, los veteranos de guerra de la asociación United Constitutional Patriots comenzaron este fin de semana la construcción del primer muro privado en la frontera con México, financiado con donaciones de simpatizantes del presidente Donald Trump.

Son 800 metros de barrotes colocados donde se unen los estados de Texas y Nuevo México, frente a la chihuahuense Ciudad Juárez, asiento de uno de los accesos que más usan miles de migrantes, principalmente centroamericanos, que ansían ingresar a Estados Unidos (EU) en busca de una mejor vida.

Esto no es Europa, esto es Estados Unidos; protegemos nuestras fronteras. Este [muro] es el primero privado , dijo Jeff Allen, quien se identifica como copropietario, desde hace seis años, del terreno estadunidense donde se alza la valla.

“Estoy obteniendo mucha ayuda para el muro. Esta es la manera en que Estados Unidos dice al Congreso: ‘Estás fallando, vamos a luchar por nosotros mismos”’, agregó.

Originario de Cincinnati, Ohio, Allen relató que en 2006 se casó con una mujer de Ciudad Juárez, donde vivió tres años y medio, hasta que en 2009 la violencia ligada al narcotráfico lo hizo regresar a EU.

Asegura que la construcción, en una zona que desde hace meses vigilan ex militares estadunidenses armados, no es racismo , pues mi esposa es de Juárez, mi niña es de Juárez , dice Allen, que arremete contra el Legislativo estadunidense.

El Congreso es perezoso, es irresponsable y no protege al ciudadano. No protege a Estados Unidos , afirma el ex combatiente, quien usa la célebre gorra roja cuyo mensaje resume la visión de Trump: Make America great again .

Esta es mi casa

Trump ha enfrentado al Congreso para que asigne los miles de millones de dólares que necesita para su prometido muro, batalla que llevó al cierre del gobierno federal por más de un mes por falta de acuerdo.

Según la Patrulla Fronteriza, entre octubre y abril hubo 98 mil 52 detenciones en el sector El Paso, en medio de una escalada en el arribo de indocumentados vía México.