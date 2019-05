Víctor Ballinas

Martes 28 de mayo de 2019, p. 10

Martí Batres, presidente del Senado, rechazó que exista animadversión de la bancada de Morena en contra de Germán Martínez Cázares tras haber renunciado a la titularidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y reincorporarse como legislador.

Destacó que el senador estará presente hasta el periodo extraordinario, ya que no es integrante de la Permanente. No obstante, dijo que puede ocupar su oficina que tiene como legislador y acudir a todas las actividades que haya en el Senado.

Batres atajó los rumores de que dentro del grupo parlamentario morenista existe molestia por su renuncia al IMSS: Yo no he recibido ninguna opinión de molestia de nadie, sólo opiniones positivas de senadoras, senadores de diversos grupos parlamentarios, incluyendo Morena. Entonces, nadie me ha expresado ningún tipo de comentario en ese sentido .

Agregó que lo que sí ha escuchado son comentarios positivos de él de diversos legisladores, legisladoras de diversas bancadas, se reconocen sus capacidades como legislador, como polemista y orador, además aquí ha contribuido al trabajo .

Por otra parte, el suplente de Martínez Cázares en esta Legislatura, el senador Pedro Haces, a través de una misiva se despidió de sus compañeros legisladores. “Estoy gratamente sorprendido por tantas y tantas muestras de cariño que he recibido en las últimas horas. No me alcanzan las palabras para agradecerles. Estoy muy feliz de constatar que mi labor, en el Senado ha sido muy productiva en todos los aspectos.