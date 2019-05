Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2019, p. 5

Tras la renuncia de Josefa González Blanco a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Víctor Manuel Toledo, doctor en ecología y colaborador de La Jornada, como su sucesor, a quien definió como uno de los mejores ecologistas y ambientalistas de este país; es una eminencia .

Ante el desajuste en la equidad de género que este relevo producirá en su gabinete, entreabrió la posibilidad de nuevos cambios. “Si se produce un desequilibrio porque eran ocho mujeres y ocho hombres, ya lo vamos a resolver, porque a lo mejor va a haber otros cambios y ahí ya se equilibra.

Se optó por Toledo porque es uno de los mejores científicos sociales de México , quien tiene muchos años de experiencia, un verdadero defensor del medio ambiente.

No pudo evitar aludir a la secuela de la renuncia de González Blanco, quien el viernes retrasó un vuelo de Aeroméxico por llegar tarde, suceso que calificó de lamentable. En lo personal la quiero mucho, es una mujer de buenos sentimientos. Cometió un error. Ella misma me habló del tema, porque yo no sabía, estaba de gira. Le llamé para encargarle un asunto de San Luis Potosí y ella aprovechó para decirme que había cometido un error .

–Cuando se dio el caso de Bellas Artes (con la presencia de la iglesia de la Luz del Mundo), apeló a la tolerancia, ¿en este caso cuál fue el criterio?

–No debemos actuar con prepotencia, con influyentismo; debemos dar el ejemplo, no actuar igual como lo hacían los servidores públicos o funcionarios de los gobiernos anteriores. Eso no podemos hacerlo. Cero corrupción, cero impunidad y no permitir prepotencia, influyentismo, nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política. Ese fue el criterio.