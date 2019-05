n naciones como China e India –los de mayor crecimiento económico mundial– sus respectivos gobiernos felizmente no hicieron caso a la machacona recomendación de la tecnocracia mexicana, de que construir refinerías no es rentable y sólo dilapidaría recursos públicos . En cambio, a lo largo de 36 años el gobierno mexicano (con sus seis caretas neoliberales) no sólo atendió puntualmente tal recomendación , sino que dedicó tiempo, esfuerzo y muchísimo dinero para importar combustibles en volúmenes crecientes, a la par que dejó en el olvido al de por sí precario inventario (seis plantas) del sistema nacional de refinación, que hoy trabaja a su mínima expresión.

En fin, como se observa, los tecnócratas mexicanos están como aquel chiste (que en realidad no lo es) que narra las aventuras de un ex presidente mexicano (puede ser cualquiera de ellos) que circula a contrapelo por el Periférico y se mofa de todos los pendejos que vienen en sentido contrario .

Durante su estancia al frente de la dependencia, quien fue secretario peñanietista de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, repitió la cantaleta: desde hace 30 años la refinación no ha sido negocio rentable para México , pero a la par presumía que hay grupos (de empresas petroleras) que se han acercado a la Sener interesados en poner refinerías y analizan áreas como Campeche, Tabasco, sur de Veracruz y Tamaulipas . Entonces, cómo es la jugada: ¿no es rentable para México, pero sí para los consorcios privados?

Lo anterior, desde luego, sin olvidar la creciente dependencia energética del exterior, mientras China e India crecen a paso veloz, con combustibles propios.

Al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, le encanta jugar con fuego. Ayer dijo que no hay riesgo de recesión económica en el país; no la veo, cero, y les apuesto 20 a 1 que no habrá recesión, o 100; ¿quién me la toma? . Tal declaración recuerda la de Felipe Calderón, en septiembre de 2007: nunca más una crisis que afecte a los mexicanos; nuestra economía es tan sólida que, pese a que EU tenga una falla mecánica, aquí no habrá crisis, pase lo que pase, ni ahora ni a mediano plazo . Un año después, la economía se hundió. Entonces, qué necesidad.

