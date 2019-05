Sin embargo, la formación científica y la visión estructural del problema ecológico pueden ser insuficientes por cuando menos dos razones. La primera consiste en que las capacidades intelectuales en determinada materia no se traducen de forma automática en habilidades operativas, en viabilidad práctica. La segunda, radica en los obstáculos que ya conoció la dimitente González Blanco y que no tienen visos de ser removidos o eliminados en un corto plazo: el drástico recorte de personal y recursos económicos en esa secretaría la convirtieron, en estos casi seis meses de gobierno, en una forma de inmovilidad e inviabilidad, además del peso distorsionante de la imperiosa voluntad presidencial que presiona para que sean ahorrados trámites y fases en los proyectos que son de su especial preferencia.

Por otra parte, la presencia del científico Toledo en la Semarnat ofrece al presidente López Obrador la posibilidad de construirse vías de salida en caso de que la realidad económica, técnica, política y social empantane o anule algunos de esos proyectos tan acariciados en Palacio Nacional. Ante situaciones de emergencia, AMLO podría argüir que la anterior secretaria no le informó adecuadamente de los riesgos y problemas de determinados proyectos, mientras que el secretario entrante sí lo habría hecho y, bajo esa nueva luz, podrían replantearse o cancelarse tales planes. No sería justo, en términos políticos, cargar responsabilidades o presuntas omisiones a quien dejó el escenario, pero en política el poderoso siempre busca la manera de resolver sus conflictos o crisis con cargo a los subordinados.

Uno de estos subordinados, constantemente puesto por sus adversarios en una hipotética puerta de salida del gabinete obradorista, ha pretendido apostar a reporteros que no habrá una crisis económica en el país. Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, estuvo ayer en un acto con los directivos del Consejo Coordinador Empresarial y ahí respondió a la prensa: No veo ninguna recesión por nada, cero. Les apuesto 20 a uno que no va a haber recesión, o 100 a uno ¿quién me la toma? (...) Vamos a hacer un buen gobierno. Estamos trabajando muchas horas diarias. Espero que ustedes lo empiecen a sentir en muy poco tiempo .

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx