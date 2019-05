L

e va a salir barata a Aeroméxico la multa que eventualmente le aplicará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por haber ordenado que su ya famoso vuelo AM198 a Mexicali esperara en la pista a que llegara Josefa González Blanco Ortiz Mena, ex titular de la Secretaría de Medio Ambiente. La ley establece una multa de 200 a mil Umas: O sea, como la Uma equivale a 84.49 pesos, la multa sería entre 16 mil 898 y 84 mil 490 pesos, de acuerdo con el comunicado que emitió ayer la secretaría a cargo de Javier Jiménez Espriú. Tiene un valor simbólico no por su cuantía sino porque es la primera vez que se aplicará en las circunstancias del vuelo AM198: estaba perdiendo el avión la ex secretaria del doble apellido, un picudo de la aerolínea dio la orden al piloto para que la esperaran, algunos pasajeros armaron un alboroto en Twitter, la ex funcionaria presentó su renuncia y el Presidente la aceptó. En otros tiempos hasta bajaban a los pasajeros para darles un lugar.

Ni empresario ni político