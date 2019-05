Néstor Jiménez, Alonso Urrutia y Susana González

Periódico La Jornada

Martes 28 de mayo de 2019, p. 17

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera a México un país solvente. Incluso, tiene abierta una línea de crédito por 75 mil millones de dólares, afirmó ayer el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa.

Previo a la visita que realizará a México la directora del FMI, Christine Lagarde, el funcionario enfatizó que no se debe ni un quinto a ese organismo mundial.

Durante la conferencia diaria que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Urzúa afirmó que México es uno de los pocos países que cuentan con una línea de crédito de esa naturaleza, lo cual, junto con las reservas internacionales, genera condiciones bastante sólidas en la economía nacional.

No obstante, el gobierno no busca recurrir a endeudamiento, agregó López Obrador. No hay que decir de esta agua no he de beber, porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos apoyos financieros. Van bien las cosas, va bien la economía nacional , expresó.

A pregunta de la prensa, el mandatario insistió en que, sin echar las campanas al vuelo , la economía va bien y hay finanzas sanas. Esto, luego de que se expuso en la conferencia que el precio de la gasolina regular mantuvo una tendencia a la baja por sexta semana.

Si bien el FMI no es actualmente acreedor de México, tal como aseguraron ayer López Obrador y Urzúa, estadísticas de la SHCP precisan que el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concentran 14.89 por ciento de la deuda pública externa del país, ya que se les debe, en conjunto, 30 mil 179 millones 700 mil dólares.

De los cinco rubros que conforman la deuda externa del sector público (con acreedores privados, multilaterales, comercio exterior, deudas restructuradas y Proyectos de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público –Pidiregas–), el monto que México debe al BID y al BM es el segundo en importancia.